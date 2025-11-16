Στο -12 (41-53) ήταν στο ημίχρονο του αγώνα του με τον Άρη ο Παναθηναϊκός, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πάρα πολλά παράπονα από την εμφάνιση των παικτών του, τονίζοντας ότι δεν ήταν επαγγελματική η συμπεριφορά τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, μετά τη λήξη του πρώτου μέρους της αναμέτρησης στην TELEKOM CENTER Athens, ο Τούρκος τεχνικός, ανέφερε:

«Δεν είναι επαγγελματική συμπεριφορά αυτή που δείξαμε, ειδικά στην δεύτερη περίοδο. Δεν έχουμε ρυθμό, όλοι περπατάνε. Κανείς δεν νοιάζεται. Θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι».

 

 

