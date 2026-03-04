Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) στο Globalsat VIP Lounge του Telekom Center Athens, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει το σύνθημα ενόψει της συνέχειας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ υποσχέθηκε έξτρα πριμ ύψους 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει το triple crown, ανεβάζοντας τον πήχη και το κίνητρο ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

