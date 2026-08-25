O Μουσταφά Φαλ έκανε δηλώσεις εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν, δηλώνοντας πανέτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και αποκαλύπτοντας τους ατομικούς και ομαδικούς στόχους που έχουν τεθεί τη νέα χρονιά.

Στις δηλώσεις του ο Γάλλος σέντερ εμφανίστηκε αισιόδοξος και αποφασισμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Παναθηναϊκό. Τόνισε ότι η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και η συνύπαρξη με γνώριμα πρόσωπα από τη γαλλική παροικία, τον βοηθούν στην προσαρμογή του. Εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens και υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του είναι η κατάκτηση της Euroleague.

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