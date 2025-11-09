Αποφασισμένος ν’ αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ακόμη σε υψηλό επίπεδο έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής ο Κένεθ Φαρίντ, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός σέντερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, κι εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα υπογράψει για 2+5 μήνες στους «πράσινους», με την προοπτική να κάνει το ντεμπούτο του στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» που έρχεται στην Euroleague απέναντι στην Παρί, το βράδυ της Τρίτης (11/11).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο πρώην NBAer:

«Είναι η πρώτη μου φορά εδώ και είμαι ενθουσιασμένος. Μίλησα με τον κόουτς, αλλά σε αυτή τη φάση χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Να περάσω πρώτα τα ιατρικά και μετά θα μιλήσουμε περισσότερο για τον ρόλο μου. Όχι, δεν είναι περίεργο ότι θα πρέπει να παίξω σε 2 ημέρες.

Λατρεύω να παίζω μπάσκετ, οπότε είναι απλά μια ακόμα ημέρα στη δουλειά για μένα. Είναι συναρπαστικό να αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο και διασκεδαστικό, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ», είπε αρχικά ο Φαρίντ και πρόσθεσε για τον Παναθηναϊκό:

«Μιλάμε για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και θέλω να παίξω στην καλύτερα λίγκα της Ευρώπης. Θέλω να παίξω εδώ και να δείξω ότι μπορώ να παίξω εδώ. Νομίζω ότι στην προηγούμενη θητεία μου δεν είχα αυτή την ευκαιρία και τώρα νομίζω ότι μπορώ να το κάνω.

Αισθάνομαι υπέροχα. Ξέρω ότι οι οπαδοί είναι ενθουσιώδεις κι εγώ τρέφομαι από αυτόν τον ενθουσιασμό και από τον κόσμο, οπότε θα πάρουν πολλά από εμένα. Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω ακόμα με τον Χουάντσο.

Ανυπομονώ όμως να δω τα παιδιά και να μιλήσουμε, ώστε να πάρω ένα feedback για το τι πρέπει να κάνω, να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Ο κόσμος πρέπει να περιμένει να δει τον Manimal.»

Χα.Π.