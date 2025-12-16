Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη (Novasports 4). Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να πανηγυρίσουν την 10η νίκη τους στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.
Τα δεκάλεπτα: 16-17
Φενερμπαχτσέ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον Τζ., Μπιμπέροβιτς, Μπιρτς, Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Χολ, Ζάγκαρς, Κόλσον, Μαχμούτογλου.
Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.