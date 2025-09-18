Ο Παναθηναϊκός με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο νίκησε 91-82 την Παρτίζαν στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν χωρίς τους Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τζέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς και Κώστα Σλούκα.

Ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε 20 πόντους και 13 ριμπάουντ. Παράλληλα, ο 10 πόντους με 2/8 τρίποντα είχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ ντεμπούτο έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος, που είχε 7 πόντους και 4 ασίστ με 1/7 εντός πεδιάς.

Από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που δεν είχε στη διάθεσή της τους Φρανκ Ντιλικινά, Ίσαακ Μπόνγκα, Ταϊρίκ Τζόουνς και Αλεξέι Ποκουσέφσκι, 19 πόντους είχε ο Ντουέιν Γουάσινγκτον, 18 ο Τζαμπάρι Πάρκερ και 16 ο Ντίλαν Οσετκόφσκι.

Επόμενο παιχνίδι στο τουρνουά για τον Παναθηναϊκό, αυτό με τους Adelaide 36ers την Κυριακή (21/9, 12:00 ώρα Ελλάδας).

Το «τριφύλλι» βρέθηκε να χάνει 44-37 στο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος ανέβασε «στροφές» και με σερί 10-0 προηγήθηκε 56-52, 2:58 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Με 2/2 βολές του Ναν, 4:51 πριν τη λήξη του ματς, ο Παναθηναϊκός απέκτησε διψήφιο προβάδισμα (80-69) και στη συνέχεια διαχειρίστηκε την διαφορά και έφτασε χωρίς… προβλήματα στην τελική επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος 10 (2), Σαμοντούροβ 8, Γκραντ 9 (2), Ναν 21 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 9, Μήτογλου 7 (1), Γιούρτσεβεν 20 (13 ριμπάουντ).

Παρτιζάν (Ομπράντοβιτς): Κ. Τζόουνς 2, Μίλτον 5, Ουάσινγκτον 19 (5), Οσετκόφσκι 16 (2), Μποσνιάκοβιτς 3 (1), Μαρίνκοβιτς 2, Μιγιαΐλοβιτς 4, Μπράουν 13 (2), Λάκιτς, Πάρκερ 18, Ντανίλοβιτς.