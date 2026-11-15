Ιστορική διάσταση απέκτησε για τον Κώστα Σλούκα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό Ρόδου.

O Έλληνας γκαρντ μπήκε σε ένα ξεχωριστό «κλαμπ» καθώς έφτασε τις 200 εμφανίσεις με το τριφύλλι στο στήθος στην αναμέτρηση με τη νησιωτική ομάδα στο T-Center για την 7η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Από τις συνολικά 200 συμμετοχές με τα πράσινα, οι 114 είναι στην Euroleague.

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