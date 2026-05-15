Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από το Final Four που θα διεξαχθεί στο σπίτι του, το Telekom Center Athens, μετά την τρίτη διαδοχική ήττα από τη Βαλένθια. Το «τριφύλλι» πλέον στρέφει το βλέμμα του στη Greek Basketball League και σήμερα (19:00) υποδέχεται τη Μύκονο στον πρώτο προημιτελικό.

Οι «πράσινοι» τερμάτισαν δεύτεροι ( για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια) στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 19-5, έχοντας πέντε ήττες συνολικά και δύο εντός έδρας, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 1999-2000.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr