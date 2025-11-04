Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος θα φοράει και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συναντήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τους δύο άνδρες να συμφωνούν άμεσα στην επέκταση της συνεργασίας τους για έναν ακόμη χρόνο, ήτοι έως το 2027!

Ο Σλούκας πανηγύρισε στην πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό, την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας κομβικές εμφανίσεις, τόσο στο Final Four, όσο και στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Την τρέχουσα σεζόν, ο 35χρονος άσος, σε 8 παιχνίδια στην Euroleague, έχει κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 10,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 19:06 στο παρκέ.