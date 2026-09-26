Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τα πράσινα κόντρα στην Παρί στο Τ-Center.

O Παναθηναϊκός διέλυσε τη γαλλική ομάδα στο σπίτι του με το επιβλητικό 91-72 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στην Euroleague. Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν ένας από τους πολλούς πρωταγωνιστές του Τριφυλλιού στον αγώνα. Σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 13 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

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