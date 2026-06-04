Με διαδοχικά stories στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Game 1 των τελικών της GBL, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει παράπονα για τη διαιτησία.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στάθηκε ιδιαίτερα στη φάση των τελευταίων δευτερολέπτων, όταν με το σκορ στο 75-73 υπέρ των «ερυθρόλευκων» και 44,5” να απομένουν, οι διαιτητές καταλόγισαν φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ, στέλνοντας τον Γάλλο στη γραμμή των βολών.

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