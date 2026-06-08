Με τον προσφιλή του τρόπο, μέσω Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για την ποινή που του επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.
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Με τον προσφιλή του τρόπο, μέσω Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για την ποινή που του επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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