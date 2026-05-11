Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια εν όψει του Final Four 2026 της EuroLeague, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων ή ακαταλληλότητας του Telekom Center Athens.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράμμισε ότι στο γήπεδο έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανακαίνιση και αναβάθμισή του, τονίζοντας πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα ασφάλειας ή λειτουργικότητας. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το Final Four της Αθήνας θα αποτελέσει την αρτιότερη διοργάνωση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

