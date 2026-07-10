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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ο τρόπος του να ανακοινώνει μεταξύ άλλων και τις… μεταγραφικές βόμβες για τον Παναθηναϊκό, τόνισε με νόημα πως με τέτοιο ρόστερ που δημιουργήθηκε πώς θα χωρέσει ο Νίκολα Γιόκιτς!

Φυσικά η ανάρτηση αμέσως έγινε viral με τους οπαδούς του «τριφυλλιού» να παθαίνουν… φρενίτιδα στην πιθανότητα έλευσης του αστέρα του NBA με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς.

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