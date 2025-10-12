Γεύμα στο μπασκετικό τμήμα του Παναθηναϊκού παρέθεσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην ομιλία του προς τους παίκτες ζήτησε από τους παλαιότερους να κάνουν τους πιο νέους να νιώσουν σαν στο σπίτι τους και να καταλάβουν πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος.

Παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη φετινή σεζόν, λέγοντας «εκεί στη γωνία είναι τα τραπεζάκια που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν»

Αναλυτικά:

«Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Είναι η αρχή της σεζόν. Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειές σας ευτυχία και υγεία. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε εδώ ακι δύο χρόνια. Κάποια καινούργια πρόσωπα ήρθαν φέτος, εντός κι εκτός παρκέ.

Θα ήθελα να ζητήσω από τους πιο παλιούς, να κάνουν τους νέους να νιώσουν σαν οικογένεια, να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, δηλαδή το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη.

Ο λόγος για τον οποίο εγώ και ο κόουτς αποφασίσαμε να συναντηθούμε εδώ σήμερα, είναι λόγω της ενέργειας που έχει αυτό το μέρος. Εκεί στη γωνία είναι τα τραπεζάκια που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν (σσ. του Κυπέλλου, του πρωταθλήματος και της EuroLeague).

Δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε, τι ενέργεια έχουμε. Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Όπως και ο κ. Παρθενόπουλος και ο κόουτς. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν».