Θέση στα δημοσιεύματα που αφορούν το μέλλον του Εργκίν Αταμάν πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Τούρκος τεχνικός ξέσπασε προς τα media μετά από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, απαντώντας στα σενάρια που κάνουν λόγο για παραίτηση και αμφισβήτηση της παρουσίας του στο «τριφύλλι».

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, με ανάρτησή του στα social media, κοινοποίησε το σχετικό βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου του Αταμάν και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε», δείχνοντας για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του προπονητή.

