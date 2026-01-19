O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναρφέρθηκε σε μια παλιότερη μηνυσή του εναντίον των αδερφών Αγγελόπουλων, η οποία έφτασε στα δικαστήρια μετά από αρκετά χρόνια, δηλώνοντας εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη των ισχυρών άνδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια.

Γνωρίζοντας πια τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν σε σημείο να αποστείλουν μηνύματα, για να μην τιμήσω το «μνημόσυνο» του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου κι έτσι δήλωσα προς το αρμόδιο (πολύ διαβασμένο) Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω.

Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.

Προσωπικά προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας παρά με τιμωρίες. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη.

Είναι αλλιώς να είσαι Παναθηναϊκός».