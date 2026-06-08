Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram κατά τη διάρκεια του Game 3 των τελικών της GBL στο ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram κατά τη διάρκεια του Game 3 των τελικών της GBL στο ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
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