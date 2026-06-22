Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έλαβε σάρκα και οστά την Κυριακή, με την παρουσίαση του πολύπειρου Σέρβου τεχνικού να γίνεται σήμερα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του «Ζοτς» στο “Telekom Center Athens”, ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ πήγε μαζί με τον 66χρονο τεχνικό προς τους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου, προκειμένου να τους ευχαριστήσουν για την παρουσία τους.

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