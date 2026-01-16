Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση μέσω Instagram μετά το κάζο του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, στέλνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και εμπιστοσύνης ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr #Γιαννακόπουλος #Μπάσκετ #ΠΑΟ