Μέσω story στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά προπονητών και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα-σοκ από τον Άρη με 102-95 στην παράταση, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της GBL, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε οργή στην «πράσινη» πλευρά. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξέσπασε δημόσια μέσω Instagram, κατακεραυνώνοντας την ομάδα του.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε πως, ανεξαρτήτως διαιτησίας, η εικόνα της ομάδας είναι απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προπονητές και παίκτες αδυνατούν να αντιληφθούν το μέγεθος του συλλόγου που εκπροσωπούν.

