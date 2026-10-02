Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ασκώντας κριτική στη EuroLeague για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει περιστατικά που, όπως ανέφερε, δυσφημούν το προϊόν.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκε στις ποινές που επιβάλλονται σε παράγοντες και παίκτες για δηλώσεις ή συμπεριφορές, τονίζοντας πως δεν γίνεται σοβαρότερα περιστατικά, όπως χειροδικίες, να μένουν χωρίς συνέπειες.

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