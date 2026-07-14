Τέλος στα… σενάρια που αφορούν το μέλλον του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έβαλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που προανήγγειλε την παραμονή του Ισπανού στον Παναθηναϊκό και μάλιστα για όσο διάστημα το επιθυμεί ο ίδιος!

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ διέψευσε κάθε φημολογία περί αποχώρησης του 30χρονου φόργουορντ από την ομάδα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα μέσω συμμετοχής του σε live στο Instagram. Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» αποκάλυψε την πρόθεσή του να κρατήσει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον σύλλογο προτείνοντάς του σήμερα κιόλας νέο συμβόλαιο και μάλιστα εν… λευκώ αναφορικά με το χρόνο που θα αγωνίζεται με την πράσινη φανέλα. Κάτι που είχε κάνει και στον Κώστα Σλούκα στο παρελθόν.

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