Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 86-80 από τον Ολυμπιακό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία μέσω αναρτήσεων στο Instagram.
