Καλά κρατεί ο διαδικτυακός… χαρτοπόλεμος ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, με αφορμή την υπόθεση παλιότερης μήνυσης του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ως γνωστόν ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, για μια υπόθεση που εκκρεμούσε για χρόνια, με τους Πειραιώτες να δίνουν τη δική τους απάντηση στα όσα έγραψε στα social ο κ. Γιαννακόπουλος.

Λίγο αργότερα ο Γιαννακόπουλος αποφάσισε να σχολιάσει την τοποθέτηση των πρωταθλητών Ελλάδας, με τον ίδιο να αναφέρει τα εξής, σε ανάρτησή του στο Instagram: «Έχοντας αθωωθεί, δεδομένα καταδικαζόσασταν για ψευδή καταμήνυση. Και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω; Έλα Χριστέ και Παναγία…».

H ανάρτηση της δικηγόρου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Τη δική της απάντηση στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε και η δικηγόρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, κα Μαργαρίτα Θάνου, τονίζοντας σε ανάρτησή της στο facebook:

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σήμερα -ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου- έφερε τέσσερις (4!) εξαιρετικούς συναδέλφους-εις εκ των οποίων κορυφαίος Καθηγητής της Νομικής Αθηνών -σε υπόθεση στην οποία ο μηνυτής Δημ. Γιαννακόπουλος, όπως τους είχε ήδη ενημερώσει, προσκόμισε έγγραφη δήλωσή του περί επιθυμίας του να αθωωθούν σχετικά με ψευδή καταμήνυση εις βάρος του. Ο ίδιος άλλωστε, απολύτως δικαιωμένος, είχε προηγουμένως αμετάκλητα αθωωθεί σε όλες τις δεκάδες σχετικές διαδικασίες (ποινικές, αστικές, πειθαρχικές).

Όπως γνωρίζει ακόμη και πρωτοετής φοιτητής Νομικής, αλλά όχι η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρά την πολυετή πείρα της στις δικαστικές διαμάχες, για να προσκομισθεί το έγγραφο με τη δήλωση περί μη συνέχισης της ποινικής διαδικασίας από τη δικηγόρο του μηνυτή, πρέπει πρώτα αυτή η δικηγόρος να δηλώσει παράσταση στο Δικαστήριο. Αν δεν δηλώσει παράσταση η δικηγόρος, η Έδρα (ορθώς) δε δύναται να δεχθεί το παραμικρό από εκείνη.

Από το πρωί, σύσσωμη η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο ακροατήριο και άκουσε τόσο το Δικαστήριο όσο και τον εγνωσμένου κύρους Καθηγητή που την εκπροσωπούσε να εξηγούν τα ανωτέρω απλά νομικά.

Ε και; Επέλεξε συνειδητά να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία παρουσιάζεται η συνήθης αυτή δικαστηριακή τακτική ως…ασυνεννοησία μεταξύ του Δημ. Γιαννακόπουλου και της γράφουσας.

Θα ήταν απολύτως λυπηρή και κατάπτυστη ως γεγονός αυτή η διαστρέβλωση, αλλά προερχόμενη από την ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι κοινότοπα αναμενόμενη.

Τόσο μπορούν.

Αθώοι ελλείψει δόλου.