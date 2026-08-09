Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο EuroInsiders, μιλώντας για τον Παναθηναϊκό, το μέλλον της παρουσίας του στην ΚΑΕ, τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους Αγγελόπουλους, αλλά και όσα συνέβησαν στους τελικούς του 2025 στο ΣΕΦ.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ξεκαθάρισε πως αγαπά βαθιά τον σύλλογο, έχοντας μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου ο Παναθηναϊκός ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η επαγγελματική εμπλοκή του με την ομάδα δεν ήταν εξαρχής κάτι που επιθυμούσε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr