Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με το χαρακτηριστικό του ύφος, σχολίασε με ένα story στο Instagram τις τελευταίες εξελίξεις με τις ανανεώσεις στον Παναθηναϊκό, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.

Αναφερόμενος στις συμφωνίες με Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Σλούκα, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης στη ρακέτα λόγω των πολλών τραυματισμών, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ απευθύνθηκε -όπως συνηθίζει- στον γάτο του, Φρι, με μια ατάκα που έγινε αμέσως viral:

«Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε, υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, τώρα μένει να πάρουμε και έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε εδώ να δούμε τον ήλιο».