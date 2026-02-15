Ο Παναθηναϊκός γνώρισε σοκαριστική ήττα με 102-97 από τον ουραγό Κολοσσό Ρόδου στο T-Center» για τη GBL και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγο μετά έστειλε το μήνυμά του στα social media.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με μαύρο φόντο και τη χαρακτηριστική φράση: «Τι αμαρτίες πληρώνω;».

Το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο «πράσινο» στρατόπεδο και πολλά ερωτήματα αναφορικά με την στάση του Εργκίν Αταμάν που καθοδήγησε μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, καθώς στα πρώτα τρία χρέη προπονητή εκτελούσε ο Χρήστος Σερέλης.