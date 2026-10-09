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Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού σχετικά με την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο Ματίας Λεσόρ.

Νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τονίσει ότι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους ώστε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού να χειρουργηθεί από τον Φαν Ντάικ, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να απαντά μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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