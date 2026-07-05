Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μεταγραφικές αποκαλύψεις μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας ότι ο Μπάνκου Μπαντιό αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα πάρει σειρά κάποιος άλλος.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις μεταγραφικές του προσθήκες εν όψει της έναρξης της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει για την ολοκλήρωση της απόκτησης του Σενεγαλέζου γκαρντ από τη Βαλένθια, που θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας.

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