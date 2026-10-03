Ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ξεκινάει τον δύσκολο δρόμο της επιστροφής, μετά τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη στο παιχνίδι της Εφές με τη Ρεάλ, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να του στέλνει μήνυμα στήριξης, μέσα από τα social media.

Σύσσωμο το ευρωπαϊκό μπάσκετ έμεινε σοκαρισμένο από την είδηση του σοβαρότατου τραυματισμού του θρυλικού γκαρντ, που αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Αμερικανός, που υποβλήθηκε το Σάββατο σε χειρουργική επέμβαση και πλέον ξεκινάει την αποθεραπεία του προκειμένου να επιστρέψει δυνατότερος, μοιράστηκε το γεγονός μέσα από ανάρτηση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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