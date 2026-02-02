Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για τους στόχους του Παναθηναϊκού. Με ένα ποστάρισμα από το Σούνιο, μέσα στη βροχή, τόνισε πως η ομάδα του θα κατακτήσει την Ευρώπη, αφήνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας.

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω, θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιαννακόπουλος, δείχνοντας ότι η φιλοδοξία του να «ράψει» το όγδοο αστέρι στην φανέλα του Παναθηναϊκού παραμένει ακλόνητη.

