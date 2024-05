Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε από κοντά το Final-4 του Βερολίνου που ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού. Ο «Greek Freak» μίλησε με τον Εργκίν Αταμάν μετά την απονομή της κούπας και είπε στον Τούρκο προπονητή του «τριφυλλίου»: «Είσαι ο νούμερο 1 κόουτς».

Giannis Antetokounmpo to Ergin Ataman: “You are the No1 coach, the best”. pic.twitter.com/R5ig57visj

— Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) May 26, 2024