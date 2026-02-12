Στη δύναμη που αντλεί ο Παναθηναϊκός από τον κόσμο του, στάθηκε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ενόψει της αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ.

Ο άλλοτε αγωνιστικός ηγέτης του «Tριφυλλιού» και νυν τεχνικός της τουρκικής ομάδας, χαρακτήρισε το παιχνίδι ως ένα από τα πιο απαιτητικά εκτός έδρας και τόνισε την ανάγκη για σωστές αποφάσεις και υπομονή μέσα στο «καμίνι» που δημιουργούν οι οπαδοί του ΠΑΟ.

«Ο Παναθηναϊκός παίζει με διπλάσια ενέργεια στην έδρα του. Πρέπει να ελέγξουμε τις αποφάσεις μας και να διαχειριστούμε την ατμόσφαιρα», τόνισε ο Λιθουανός προπονητής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ματς του πρώτου γύρου, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε: «Χρειάζεται υπομονή και καθαρό μυαλό, αφού θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του ματς».