Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε στο Σεμινάριο προπονητών της Euroleague στο «T-Center», όπου απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ σε ρόλο βοηθού, τα πλάνα για τη νέα σεζόν και την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Σέρβος προπονητής, εξέφρασε την έκπληξη και την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή του κόσμου, τονίζοντας ωστόσο ότι προτεραιότητα πλέον αποτελεί το μέλλον και όχι το παρελθόν της ομάδας. Ευχαρίστησε προσωπικά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία της επιστροφής, ζητώντας παράλληλα υπομονή και εμπιστοσύνη, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

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