Τα παράπονά του για τη διαιτησια εξέφρασε ο Τζέριαν Γκραντ με ποστάρισμα που έκανε μία ημέρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 103-96 από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ, απαντώντας στο «Χ» σε ένα post φίλου του Παναθηναϊκού Aktor, που αναφερόταν στα διαιτητικά λάθη του αγώνα με τους Καταλανούς, ο Αμερικανός άσος ανέφερε:

«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ. Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό».

We can and we will play better. But can they be better too, come on. Can we get some respect as 7x Champs please. It’s starting to feel personal smh. https://t.co/qQQGUDfPNG — Jerian Grant (@JerianGrant) October 4, 2025

