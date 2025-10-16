Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται την Παρασκευή στην έδρα της Αναντολού Εφές, με στόχο να παραμείνει στον δρόμο των επιτυχιών, σημειώνοντας την τέταρτη νίκη του στην εφετινή Euroleague.

Ο Τζέριαν Γκραντ, κατά την αναχώρηση της αποστολής των «πρασίνων» για την Κωνσταντινούπολη χαρακτήρισε την προσεχή αντίπαλο του «τριφυλλιού» «πολύ σκληρή ομάδα που γίνεται όλο και καλύτερη», τονίζοντας πάντως ότι αυτός και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι για αυτό το ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αμερικανός άσος:

Για το παιχνίδι με την Εφές: «Ναι, παίξαμε πέρσι μαζί της, στα πλέι οφ. Είναι μία πολύ σκληρή ομάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Για το ποιο θα είναι το «κλειδί» της νίκης στο αυριανό ματς: «Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αντέξουμε την πίεση που θα μας βάλουν. Έχουν μία δυνατή έδρα και εξαιρετικούς φιλάθλους».

Για τη νίκη επί της Βιλερμπάν: «Ήταν μία νίκη που τη χρειαζόμασταν, χάσαμε το περσινό ματς στην έδρα μας και αυτό δεν θέλαμε να επαναληφθεί».