Δηλώσεις στο «Club1908» έκανε ο Μάριους Γκριγκόνις, μιλώντας για την επιστροφή του στις προπονήσεις, μετά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε στη μέση.

Ο άσος του «τριφυλλιού» παραδέχθηκε ότι του έχει λείψει η αγωνιστική δράση, τονίζοντας ότι θέλει να μπορέσει και πάλι να παίξει αγώνες και να απολαύσει την ενέργεια του κόσμου του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 31χρονος Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ:

«Μεγάλη, μεγάλη “μάχη”. Αυτό είναι σίγουρο. Βασικά θέλω να επιστρέψω στη ρουτίνα μου. Να παίξω παιχνίδια και να απολαύσω την ενέργεια από τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου. Να κερδίσουμε κάποιους αγώνες και να τους απολαύσω. Όλα γύρω από αυτό. Η καριέρα είναι πολύ μικρή, οπότε κάθε χρόνο κάνεις ένα διάλειμμα και προσπαθείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο».

Ο Γκριγκόνις πρόσθεσε: «Δεν είμαι καλός στο να στέλνω μηνύματα. Θέλω να αφήσω τη δουλειά μου και τις πράξεις να μιλήσουν για μένα, από να πω ευχαριστώ για την υποστήριξη όπως λένε όλοι. Καλύτερα να το κάνεις με πράξεις».

Σε ερώτηση για το αν έμαθε ελληνικά, ο Γκριγκόνις απάντησε: «Έκανα duolingo για 360 μέρες, αλλά δεν δούλεψε καθόλου. Από εδώ κι από εκεί ξέρω μερικές λέξεις, αλλά το να φτιάξω προτάσεις στα ελληνικά είναι πολύ δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα όταν μαθαίνεις μία πρόταση και πηγαίνεις να πεις κάτι, σε πιάνουν αμέσως και σου λένε… ωραία ας μιλήσουμε αγγλικά τώρα. Ο κόσμος εδώ μιλάει αγγλικά τόσο καλά που δεν αναγκάζει να μάθεις τα ελληνικά».