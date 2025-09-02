Στην επίσημη «πρώτη» του Παναθηναϊκού, ο άτυχος της περσινής σεζόν, Μάριους Γκριγκόνις, μίλησε για το διάστημα αποθεραπείας του, καθώς και για την… επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.«Έκανα το πρόγραμμα αποθεραπείας μου, είναι ακόμη μία διαδικασία. Νιώθω οk τώρα. Το πάω βήμα-βήμα, αργά ώστε να νιώσω αυτοπεποίθηση. Θα δούμε. Τώρα νιώθω καλά», τόνισε ο Λιθουανός.

Αναλυτικά, ο Μάριους Γκριγκόνις δήλωσε:

Για τους στόχους: «Ο πρώτος και ατομικός στόχος είναι να παραμείνω υγιής. Για την ομάδα δεν χρειάζεται να εξηγήσω τους στόχους. Έχουμε την ομάδα, το μπάτζετ, τις εγκαταστάσεις, τους οπαδούς. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο πέρα του από το να κερδίσουμε όλα τα ματς».

Για την περσινή σεζόν: «Ως αθλητής τραυματίζεσαι συχνά και είναι μέρος της δουλειάς αλλά παραμένει εκνευριστικό το να σπαταλάς χρόνο, να είσαι τραυματίας. Δεν μπορείς να παίξεις, να ζήσεις μία φυσιολογική ζωή. Αυτό σε επηρεάζει ψυχολογικά αλλά είναι μέρος της δουλειάς».

Για το ρόστερ: «Τις περασμένες δύο σεζόν είχαμε από τα καλύτερα ρόστερ στην Euroleague και νομίζω φέτος δεν θα είναι διαφορετικά. Είμαι χαρούμενος, θα προσπαθήσω να τους βοηθήσω να προσαρμοστούν όσο πιο γρήγορα και θα δούμε. Είναι μεγάλη σεζόν, το μπάσκετ έχει σκαμπανεβάσματα, ποτέ δε ξέρεις. Παρόλο που έχεις τρομερούς παίκτες και πάλι πρέπει να παίζεις καλά».

Για τον Σορτς: «Τον είδα στο παρκέ πριν λίγες μέρες. Όλοι τον ξέρουν από πέρσι. Είναι πολύ γρήγορος, κοντός. Θα μας βοηθήσει πολύ».