Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, έστειλε γραπτή δήλωση, στη Media Day πριν από τον αυριανό αγώνα με την Μπασκόνια (20/1, 21:15), στο Telekom Center Athens, για την 23η αγωνιστική της Euroleague. O Τούρκος προπονητής δεν προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που ήταν στο TCA.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν απέναντι στους Βάσκους, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, καθώς ξεπέρασε την ίωση.

Στη γραπτή δήλωσή του, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πριν τον αγώνα με την Μπασκόνια:

«Η Μπασκόνια είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Επίσης, χθες στην ACB League πέτυχε 130 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μανρέσα. Επομένως, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, ειδικά πάνω στους Φόρεστ και Καμπαρό, που είναι πολύ δραστήριοι.

Είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και δραστήριοι. Παίζουμε επίσης στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε πόντους στον αιφνιδιασμό, πρέπει να παίξουμε ένα επιθετικό παιχνίδι.

Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, για να μας δώσουν το πλεονέκτημα έδρας. Θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».