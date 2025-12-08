Με 12 εύστοχα τρίποντα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν έκανε μόνο ρεκόρ εύστοχων σουτ έξω από τα 6.75 στην ιστορία της Greek Basketball League, αλλά αναδείχθηκε και MVP της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος διεθνής του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο ranking, έχοντας στο ματς με τον Πανιώνιο 40 πόντους με 2/3 βολές, 1/2 δίποντα και 12/19 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, μια ασίστ και τέσσερα κλεψίματα σε 31’ και 55’’ συμμετοχής.

Ο «Ρόγκα» είναι ο τέταρτος παίκτης των «πρασίνων» που αναδεικνύεται πολυτιμότερος στην Stoiximan GBL της φετινής αγωνιστικής χρονιάς ύστερα από τον Ντίνο Μήτογλου στην πρεμιέρα, τον Ομέρ Γιουρτσέβεν στην 4η και τον Κέντρικ Ναν στην 6η αγωνιστική.

Επίσης, 36 βαθμούς στο ranking συγκέντρωσε ο Κρις Σίλβα στην εκτός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό.

Ο σέντερ από την Γκαμπόν της Ένωσης είχε 31 πόντους με 8/10 βολές, 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κοψίματα, 6 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον και 2 λάθη σε 31’ και 8’’ συμμετοχής.