Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

O Ομέρ Γιουρτσεβέν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στην 4η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Τούρκος σέντερ βοήθησε σημαντικά τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Προμηθέα με 91-70 στο «Telekom Center Athens» και κατέκτησε με το … σπαθί του το εν λόγω βραβείο.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος άσος χρησιμοποιήθηκε για 24 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (7/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/5 βολές) και 11 ριμπάουντ.

Χάρη σε αυτή την εμφάνισή του, συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που έπαιξαν στις συναντήσεις της 4ης αγωνιστικής, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιουρτσεβέν είναι ο δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού που αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης μιας αγωνιστικής στην Greek Basketball League, καθώς προηγήθηκε ο Ντίνος Μήτογλου που απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση για την εμφάνισή του στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ