Σε «καυτή» ατμόσφαιρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό στην Πόλη, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα, τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους «πράσινους» εξαντλήθηκαν, με τους φίλους της Εφές να «εξαφανίζουν» όλα τα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια».

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:30, στο «Basketball Development Center».

Η ανακοίνωση:

«Όλα τα εισιτήρια που είχαν τεθεί προς πώληση για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό έχουν εξαντληθεί.

Την ημέρα του αγώνα δεν θα πραγματοποιηθεί πώληση εισιτηρίων από τα εκδοτήρια του Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε μέρες πριν, φίλοι της Αναντολού Εφές».