Μετά τις εξελίξεις με τη σύλληψη του Λιόλιου, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media.

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε… Χα! Δεν ρωτάγατε. Μια ήττα κι αυτή αν θέλω τώρα την ανατρέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο!», ανέφερε μεταξύ άλλων…

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