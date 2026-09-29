Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άσκησε κριτική κατά του Ολυμπιακού με αφορμή πρόσφατες τοποθετήσεις των αδελφών Αγγελόπουλων, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού εξέφρασε την απορία του για το πώς μία ομάδα που έχει αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της χώρας της θα μπορούσε να αποτελεί την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια.

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