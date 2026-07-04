Δια χειρός Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει και επίσημα στο «τριφύλλι» και θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Ο άλλοτε σπουδαίος σέντερ των «πρασίνων», που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τις επιτυχίες του στην Ευρώπη, αναμένεται να βρεθεί στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποτελώντας μέρος του προπονητικού team για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ…

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