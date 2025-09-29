Η μεγάλη ώρα της Ευρωλίγκας έφτασε. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ξεκινά την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, και μία μέρα πριν το τζάμπολ, ανέβηκαν στο επίσημο σάιτ της τα power rankings ενόψει της νέας σεζόν!

Σε αυτά, γίνεται φανερή η μεγάλη δυναμική των δύο ελληνικών ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Euroleague τοποθέτησε πρώτο τον Παναθηναϊκό και δεύτερο τον Ολυμπιακό, θεωρώντας τους δύο «αιώνιους» ως τα φαβορί για να φτάσουν μέχρι την κορυφή.

«Εμπόδια στην έναρξη της σεζόν: Στα χαρτιά, πιο δυνατοί από την περασμένη σεζόν, οι πράσινοι πρέπει να βρουν το σωστό μείγμα στην επίθεση με τον Ματίας Λεσόρ εκτός και τον Ρισόν Χολμς νέο στο πρωτάθλημα», γράφει η Euroleague για τον Παναθηναϊκό.

«Εμπόδια στην έναρξη της σεζόν: Μετά τον Τόμας Γουόκαπ, η θέση του πόιντ γκαρντ είναι λίγο αδύναμη, με τον Κίναν Έβανς να είναι ακόμα εκτός και τον Φρανκ Ντιλικίνα να εντάσσεται αργά στο σύνολο. Σε μια ομάδα με τόσο σπουδαίους σουτέρ, το να έχεις δυνατούς πλέι μέικερ είναι κρίσιμο», αναφέρει για τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα power rankings της Ευρωλίγκας:

1. Παναθηναϊκός

2. Ολυμπιακός

3. Μονακό

4. Ρεάλ Μαδρίτης

5. Φενέρμπαχτσε

6. Αναντολού Εφές

7. Μπαρτσελόνα

8. Παρτίζαν

9. Αρμάνι Μιλάνο

10. Βαλένθια

11. Χάποελ Τελ Αβίβ

12. Ερυθρός Αστέρας

13. Dubai BC

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ

15. Ζάλγκιρις

16. Βίρτους Μπολόνια

17. Μπάγερν Μονάχου

18. Μπασκόνια

19. Παρί

20. Βιλερμπάν