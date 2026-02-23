Φαίνεται πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν διανύει τις τελευταίες μέρες του στον Παναθηναϊκό, καθώς ανακοίνωση της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης τη Δευτέρα (23/2) προμήνυσε τις εξελίξεις για τον 27χρονο σέντερ.

Ο Γιούρτσεβεν είχε αιτηθεί πρόσφατα τη διαγραφή ποινής οκτώ αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί το 2018, λόγω άρνησης συμμετοχής στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Τουρκίας και το αίτημά του έγινε δεκτό.

Με την απόφαση αυτή, ο Τούρκος ψηλός μπορεί πλέον να αγωνιστεί άμεσα στο τουρκικό πρωτάθλημα, κάτι που αναμένεται σύντομα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα να τερματίσει το συμβόλαιό του έως το τέλος Φεβρουαρίου.

