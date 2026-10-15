O Δημήτρης Ιτούδης τοποθετήθηκε εν όψει της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό (16/10, 21:15, Novasports 4HD) στο Telekom Center Athens, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς σύνολο με προοπτική Final-4, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας που έχει.

Παράλληλα, ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας μίλησε για τις απαιτήσεις της αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι η Χάποελ θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ένταση και τη σωματική δύναμη του αντιπάλου, να προστατεύσει την μπάλα και να ελέγξει τα ριμπάουντ.

«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Παίζουν πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη σωματική επαφή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την μπάλα, να βρούμε καλές προϋποθέσεις για σουτ και να κερδίσουμε τη μάχη των ριμπάουντ», είπε ο Δημήτρης Ιτούδης.