Πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για περιστατικό που συνέβη στον δεύτερο τελικό των playoffs της Greek Basketball League με τον Ολυμπιακό, στις 5 Ιουνίου στο Telekom Center Athens.

Συγκεκριμένα, με βάση την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, φίλαθλος των «πρασίνων» επιχείρησε να κάψει σημαία των «ερυθρόλευκων», που είχε στην κατοχή του.

Στη συνέχεια την έριξε πίσω από τα καθίσματα του αγωνιστικού χώρου (courtside seats), όπου υπάλληλοι του γηπέδου προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεσή της, χωρίς να προκληθούν άλλες συνέπειες.